На Харьковщине разрешили возобновить очное обучение — Синегубов

7 июля на Совете обороны Харьковской области приняли решение о разрешении восстановить традиционное офлайн обучения в учебных заведениях региона, в частности и города Харькова.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Офлайн обучение будет возможно только при наличии в учреждении образования специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовности системы оповещения и прочее. При реализации этих мероприятий — учредители учебных заведений и их руководители должны определить формат обучения в своих заведениях», — уточнил Синегубов.

Если все эти меры реализуют, то руководители учебных заведений должны самостоятельно определить формат обучения.

«Решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего, высшего образования. Отмечаю, наличие специальных укрытий, готовность системы оповещения, определение путей эвакуации, создание запасов воды и медикаментов, проведение уроков безопасности действий в случае воздушной тревоги — является обязательным требованием», — отметил глава ХОВА.

В пресс-службе ХОВА подчеркнули, что возобновить офлайн обучение можно будет в тех школах и вышах, где есть укрытия, которые соответствуют требованиям ГСН.