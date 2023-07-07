На Харківщині дозволили відновити очне навчання у школах та вишах – Синєгубов

7 липня на Раді обороні Харківської області ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти регіону, зокрема і в місті Харкові.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Офлайн навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення та інше. За умови реалізації цих заходів – засновники закладів освіти та їх керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах», – уточнив Синєгубов.

Якщо ці всі заходи реалізують, то керівники закладів освіти мають самостійно визначити формат навчання.

«Рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти. Наголошую, наявність спеціальних укриттів, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги – є обовʼязковою вимогою», – зазначив голова ХОВА.

У пресслужбі ХОВА наголосили, що відновити офлайн навчання можна буде у тих школах та вишах, де є укриття, які відповідають вимогам ДБН.