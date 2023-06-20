У школах Харкова готуються до комбінованого навчання: ремонтують укриття

У Новобаварському районі готують до офлайн-навчання школу, яку минулого року обстріляла армія РФ.

Як розповіла директор школи Ірина Лапко, у закладі повністю замінили пошкоджені вікна, двері, системи опалення, освітлення та водовідведення, а також відремонтували коридори, стіни та стелі в кабінетах. Наразі там проводять капремонт підвального приміщення. Зокрема, відновлюють освітлення та демонтують перегородки для розширення кімнат, повідомили в Харківській міській раді.

За словами директорки, там будуть облаштовані мінікабінети, щоб після оголошення повітряної тривоги учні могли спускатися до підвалу та продовжити навчання.

Крім того, укриття обладнають душовою кабіною, санвузлами та сучасною системою вентиляції, а також підключать інтернет. Водночас в укритті зможуть перебувати 700 людей.