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Рятувально-пошукові роботи у Новобаварському районі завершені – Терехов

Суспільство 18:35   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Рятувально-пошукові роботи у Новобаварському районі завершені – Терехов Фото: ДСНС України

У Новобаварському районі Харкова завершили рятувально-пошукові роботи.

«Сьогодні під завалами рятівники знайшли фрагменти ще одного тіла. Загалом загиблих під час того терористичного обстрілу житлового будинку восьмеро. Ще 26 людей постраждали», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Зазначимо, що в Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що загалом внаслідок удару по Новобаварському району загинули дев’ять людей.

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Фото: ДСНС України

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50 30 червня. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та працівник поліції, які прибули на місце першого “прильоту”. Синєгубов повідомив, що удари були по трьох локаціях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 18:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новобаварському районі Харкова завершили рятувально-пошукові роботи.".