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Нічний ракетний удар: у Харкові троє загиблих та 23 постраждалих – Терехов

Події 07:23   31.05.2024
Оксана Горун
Нічний ракетний удар: у Харкові троє загиблих та 23 постраждалих – Терехов

Мер Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові через російську ракетну атаку зросла.

Обстріл забрав життя трьох людей, кількість постраждалих зросла до 23. Серед постраждалих – медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху“, – поінформував Терехов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив  «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 07:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові через російську ракетну атаку зросла".