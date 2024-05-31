Від удару по Харкову є загиблий, серед 13 постраждалих – двоє дітей
Одна людина загинула внаслідок удару по Харкову близько опівночі 31 травня, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Кількість постраждалих зросла до 13, серед них 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили.
Інформацію про загиблого також підтверджує мер Ігор Терехов.
Нагадаємо, вибухи в Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці. Мер Харкова повідомив, що наступні удари були по тій само локації. Раніше було відомо про вісьмох постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, пятиэтажка, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 01:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула внаслідок удару по Харкову близько опівночі 31 травня, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов".