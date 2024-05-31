У Харкові від ракетних ударів вже вісім постраждалих – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що кількість постраждалих у Харкові зросла.

“За попередніми даними, кількість постраждалих збільшилася до восьми людей”, – повідомив начальник ХОВА.

Нагадаємо, вибухи в Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці. Мер Харкова повідомив, що наступні удари були по тій само локації.