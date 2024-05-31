В Харькове от ракетных ударов уже восемь пострадавших — Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что количество пострадавших в Харькове возросло.
«По предварительным данным, количество пострадавших увеличилось до восьми человек», — сообщил начальник ХОВА.
Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке. Мэр Харькова сообщил, что последующие удары были по той же локации.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 00:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что количество пострадавших в Харькове возросло".