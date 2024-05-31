В Харькове от ракетных ударов уже восемь пострадавших — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что количество пострадавших в Харькове возросло.

«По предварительным данным, количество пострадавших увеличилось до восьми человек», — сообщил начальник ХОВА.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке. Мэр Харькова сообщил, что последующие удары были по той же локации.