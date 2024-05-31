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В Харькове от ракетных ударов уже восемь пострадавших — Синегубов

Происшествия 00:53   31.05.2024
Оксана Горун
В Харькове от ракетных ударов уже восемь пострадавших — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что количество пострадавших в Харькове возросло.

«По предварительным данным, количество пострадавших увеличилось до восьми человек», — сообщил начальник ХОВА.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке. Мэр Харькова сообщил, что последующие удары были по той же локации.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 00:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что количество пострадавших в Харькове возросло".