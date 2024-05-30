В Харькове вновь гремят взрывы: Мельник пишет о запусках врагом ракет
После 23:49 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.
Призвал харьковчан быть осторожными мэр Игорь Терехов.
Про запуски врагом ракет написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 23:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 23:49 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва".