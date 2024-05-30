Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.92

В Харькове вновь гремят взрывы: Мельник пишет о запусках врагом ракет

Происшествия 23:58   30.05.2024
Елена Нагорная
В Харькове вновь гремят взрывы: Мельник пишет о запусках врагом ракет

После 23:49 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. 

Призвал харьковчан быть осторожными мэр Игорь Терехов.

Про запуски врагом ракет написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Читайте также: 70% Волчанска под контролем Сил обороны — спикер ОТГВ «Харьков»

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове «прилет» в жилую пятиэтажку, под завалами могут быть люди — ХОВА
В Харькове «прилет» в жилую пятиэтажку, под завалами могут быть люди — ХОВА
31.05.2024, 00:22
Главные новости Харькова 31.05: взрывы, удар по жилой пятиэтажке, пострадавшие
Главные новости Харькова 31.05: взрывы, удар по жилой пятиэтажке, пострадавшие
31.05.2024, 00:50
В Харькове вновь гремят взрывы: Мельник пишет о запусках врагом ракет
В Харькове вновь гремят взрывы: Мельник пишет о запусках врагом ракет
30.05.2024, 23:58
Главные новости 30.05: Сырский о Харьковском направлении, взрывы
Главные новости 30.05: Сырский о Харьковском направлении, взрывы
30.05.2024, 23:59
В Харькове был слышен взрыв: Терехов призвал горожан быть осторожными
В Харькове был слышен взрыв: Терехов призвал горожан быть осторожными
30.05.2024, 19:37
В Харькове от ракетных ударов уже восемь пострадавших — Синегубов
В Харькове от ракетных ударов уже восемь пострадавших — Синегубов
31.05.2024, 00:53

Новости по теме:

23:58
В Харькове вновь гремят взрывы: Мельник пишет о запусках врагом ракет
19:37
В Харькове был слышен взрыв: Терехов призвал горожан быть осторожными
14:00
Еще взрыв слышен в Харькове и Чугуевском районе, Мельник пишет о пусках ракет
13:44
В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтвердил, что враг наносит удары
10:32
В Харькове было слышно взрыв — Терехов, атакуют ракетами — Мельник

Вы читали новость: «В Харькове вновь гремят взрывы: Мельник пишет о запусках врагом ракет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 23:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 23:49 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва".