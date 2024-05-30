70% Волчанска под контролем Сил обороны — спикер ОТГВ «Харьков»

Силы обороны контролируют 70% города Волчанск Харьковской области, продолжаются уличные бои, сообщил в эфире «УП. Live» спикер оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Юрий Повх.

Он отметил, что украинские защитники на севере Харьковщины обустраивают дополнительные позиции с целью недопущения прорыва российских военных. В районе Липцев тактика врага не меняется.

«Он пытается продвигаться малыми группами, закрепляться на новой территории. ВСУ этого не дают. Приведу несколько цифр. 573 огневые задачи выполнила наша артиллерия. Враг одновременно нанес в сторону наших позиций 17 авиаударов, 38 ударов БпЛА и 337 ударов из артиллерии. Это данные за прошедшие сутки. Вы можете оценить интенсивность боевых действий, которые сейчас происходят на этой линии боевого соприкосновения и что именно делают ВСУ. Можно сказать, что логистика врага усложнена и доходит до того, что переброску дополнительных запасов БК, продовольствия враг у линии боевого соприкосновения осуществляет с помощью багги и мотоциклов, а отнюдь не бронетехникой, потому что она в достаточно быстрый срок уничтожается нашими огневыми средствами», — рассказал Повх.

Он также констатировал, что угроза для Харькова сохраняется.

«В первую очередь из-за того, что враг использует абсолютно террористические средства воздействия на нашу территорию, а именно обстрелы инфраструктуры и гражданских объектов», — добавил спикер ОТГВ «Харьков».