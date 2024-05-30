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Как выбивают россиян из Волчанска показали в МВД (видео)

Общество 16:19   30.05.2024
Виктория Яковенко
Как выбивают россиян из Волчанска показали в МВД (видео)

В городе Волчанск на Харьковщине продолжаются уличные бои. В Министерстве внутренних дел Украины показали видео точной работы украинских бойцов.

«Наши бойцы оттесняют россиян и зачищают от захватчиков метр за метром. На видео работа бойцов штурмового полка «Цунами» бригады «Ярость» Гвардии Наступления», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 16:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск на Харьковщине продолжаются уличные бои. В Министерстве внутренних дел Украины показали видео точной работы украинских бойцов.".