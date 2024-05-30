Как выбивают россиян из Волчанска показали в МВД (видео)

В городе Волчанск на Харьковщине продолжаются уличные бои. В Министерстве внутренних дел Украины показали видео точной работы украинских бойцов.

«Наши бойцы оттесняют россиян и зачищают от захватчиков метр за метром. На видео работа бойцов штурмового полка «Цунами» бригады «Ярость» Гвардии Наступления», — говорится в сообщении.