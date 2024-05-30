Как выбивают россиян из Волчанска показали в МВД (видео)
В городе Волчанск на Харьковщине продолжаются уличные бои. В Министерстве внутренних дел Украины показали видео точной работы украинских бойцов.
«Наши бойцы оттесняют россиян и зачищают от захватчиков метр за метром. На видео работа бойцов штурмового полка «Цунами» бригады «Ярость» Гвардии Наступления», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, мвд, россияне, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск на Харьковщине продолжаются уличные бои. В Министерстве внутренних дел Украины показали видео точной работы украинских бойцов.".