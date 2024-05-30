Сколько раз атаковали россияне на Харьковщине по состоянию на 14:30: данные ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения. Одна атака противника отбита, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:30.
Вражеские войска ударили пятью управляемыми авиабомбами по Волчанску и тремя КАБами – по Нескучному.
На Купянском направлении количество штурмовых попыток оккупантов возросло до трех. Идет боевое столкновение в районе населенного пункта Ивановка.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 15:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения. Одна атака противника отбита, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:30.".