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Сколько раз атаковали россияне на Харьковщине по состоянию на 14:30: данные ГШ

Общество 15:39   30.05.2024
Виктория Яковенко
Сколько раз атаковали россияне на Харьковщине по состоянию на 14:30: данные ГШ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения. Одна атака противника отбита, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:30.

Вражеские войска ударили пятью управляемыми авиабомбами по Волчанску и тремя КАБами – по Нескучному.

На Купянском направлении количество штурмовых попыток оккупантов возросло до трех. Идет боевое столкновение в районе населенного пункта Ивановка.

Читайте также: Этих сил недостаточно – ВСУ о группировке войск РФ на Харьковском направлении

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 15:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения. Одна атака противника отбита, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:30.".