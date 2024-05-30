Сколько раз атаковали россияне на Харьковщине по состоянию на 14:30: данные ГШ

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения. Одна атака противника отбита, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:30.

Вражеские войска ударили пятью управляемыми авиабомбами по Волчанску и тремя КАБами – по Нескучному.

На Купянском направлении количество штурмовых попыток оккупантов возросло до трех. Идет боевое столкновение в районе населенного пункта Ивановка.