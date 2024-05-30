Этих сил недостаточно – ВСУ о группировке войск РФ на Харьковском направлении
Пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Харьковском направлении.
«Враг совершил более 300 обстрелов позиций наших защитников. Наши подразделения артиллерии более 500 огневых задач выполнили и уничтожили более 500 огневых точек врага. За предыдущие дни враг использовал и ударил по Волчанску термобарическими боеприпасами из реактивных систем ТОС2», — отметил Волошин.
По его словам, враг не оставляет попыток наращивать группировку войск на Харьковском направлении. В частности, по линии Стрелечье-Липцы и возле города Волчанск.
«Путем перебрасывания дополнительных бригад с других направлений и полигонов. В частности, поддерживает свои действия 44 и 11 армейскими корпусами. Есть вероятная информация, что также будет привлекать подразделения тихоокеанского флота РФ, которое будет размещено вблизи приграничья. Враг пытается поддерживать активные штурмовые действия, чтобы маневрировать резервами. Этих сил врагу не достаточно для проведения полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны», — сказал Волошин.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Харьковском направлении.".