Live
  • Чт 30.05.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.92

Этих сил недостаточно – ВСУ о группировке войск РФ на Харьковском направлении

Общество 15:18   30.05.2024
Виктория Яковенко
Этих сил недостаточно – ВСУ о группировке войск РФ на Харьковском направлении

Пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Харьковском направлении.

«Враг совершил более 300 обстрелов позиций наших защитников. Наши подразделения артиллерии более 500 огневых задач выполнили и уничтожили более 500 огневых точек врага. За предыдущие дни враг использовал и ударил по Волчанску термобарическими боеприпасами из реактивных систем ТОС2», — отметил Волошин.

По его словам, враг не оставляет попыток наращивать группировку войск на Харьковском направлении. В частности, по линии Стрелечье-Липцы и возле города Волчанск.

«Путем перебрасывания дополнительных бригад с других направлений и полигонов. В частности, поддерживает свои действия 44 и 11 армейскими корпусами. Есть вероятная информация, что также будет привлекать подразделения тихоокеанского флота РФ, которое будет размещено вблизи приграничья. Враг пытается поддерживать активные штурмовые действия, чтобы маневрировать резервами. Этих сил врагу не достаточно для проведения полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны», — сказал Волошин.

Читайте также: Противник наращивает свою группировку на Харьковском направлении — Сырский

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтвердил, что враг наносит удары
В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтвердил, что враг наносит удары
30.05.2024, 13:44
Главные новости Харькова 30.05: Сырский о Харьковском направлении, взрывы
Главные новости Харькова 30.05: Сырский о Харьковском направлении, взрывы
30.05.2024, 15:44
Еще взрыв слышен в Харькове и Чугуевском районе, Мельник пишет о пусках ракет
Еще взрыв слышен в Харькове и Чугуевском районе, Мельник пишет о пусках ракет
30.05.2024, 14:00
Сколько раз атаковали россияне на Харьковщине по состоянию на 14:30: данные ГШ
Сколько раз атаковали россияне на Харьковщине по состоянию на 14:30: данные ГШ
30.05.2024, 15:39
Работа в Харькове и области: опубликованы актуальные вакансии
Работа в Харькове и области: опубликованы актуальные вакансии
30.05.2024, 12:13
25-летняя парамедик «Чека» погибла вчера на Харьковском направлении
25-летняя парамедик «Чека» погибла вчера на Харьковском направлении
30.05.2024, 13:15

Новости по теме:

14:05
Вражескую БМП уничтожили на Харьковщине: видео показали Сухопутные войска ВСУ
11:37
Украинцы не просили о войсках НАТО — Столтенберг
11:11
Если Украина падет, США придется «вмешаться в конфликт» — конгрессмен
11:22
«Прорыв в Харьков» или «перформанс» в приграничье: Машовец посчитал силы РФ
17:53
Синегубов: сколько войск нужно РФ, чтобы открыть новый фронт на Харьковщине

Вы читали новость: «Этих сил недостаточно – ВСУ о группировке войск РФ на Харьковском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Харьковском направлении.".