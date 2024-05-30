«Цих сил недостатньо» – ЗСУ про угрупування військ РФ на Харківському напрямку
Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Харківському напрямку.
«Ворог здійснив понад 300 обстрілів позицій наших захисників. Наші підрозділи артилерії понад 500 вогневих завдань виконали і знищили понад 500 вогневих точок ворога. За попередні дні ворог використав і вдарив по Вовчанську термобаричними боєприпасами із реактивних систем ТОС2», – зазначив Волошин.
За його словами, ворог не полишає спроб нарощувати угрупування військ на Харківському напрямку. Зокрема, по лінії Стрілеча-Липці і біля міста Вовчанськ.
«Шляхом перекидання додаткових бригад з інших напрямків і полігонів. Зокрема підтримує свої дії 44 та 11 армійськими корпусами. Є ймовірна інформація, що також він залучатиме підрозділи тихоокеанського флоту РФ, яке буде розміщено поблизу прикордоння. Ворог намагається підтримувати активні штурмові дії тим, щоб маневрувати резервами. Цих сил ворогу недостаньо для проведення повномасштабного наступу і прориву нашої оборони», – сказав Волошин.
Читайте також: Противник нарощує своє угруповання на Харківському напрямку – Сирський
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, войска, волошин, группировка, ЗСУ, обстріли, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Цих сил недостатньо» – ЗСУ про угрупування військ РФ на Харківському напрямку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Харківському напрямку.".