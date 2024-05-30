«Цих сил недостатньо» – ЗСУ про угрупування військ РФ на Харківському напрямку

Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Харківському напрямку.

«Ворог здійснив понад 300 обстрілів позицій наших захисників. Наші підрозділи артилерії понад 500 вогневих завдань виконали і знищили понад 500 вогневих точок ворога. За попередні дні ворог використав і вдарив по Вовчанську термобаричними боєприпасами із реактивних систем ТОС2», – зазначив Волошин.

За його словами, ворог не полишає спроб нарощувати угрупування військ на Харківському напрямку. Зокрема, по лінії Стрілеча-Липці і біля міста Вовчанськ.

«Шляхом перекидання додаткових бригад з інших напрямків і полігонів. Зокрема підтримує свої дії 44 та 11 армійськими корпусами. Є ймовірна інформація, що також він залучатиме підрозділи тихоокеанського флоту РФ, яке буде розміщено поблизу прикордоння. Ворог намагається підтримувати активні штурмові дії тим, щоб маневрувати резервами. Цих сил ворогу недостаньо для проведення повномасштабного наступу і прориву нашої оборони», – сказав Волошин.