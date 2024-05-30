Противник нарощує своє угруповання на Харківському напрямку – Сирський

Головком ЗСУ Олександр Сирський працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

“Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча – Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. До того ж дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки”, – написав Сирський.

Він зазначив, що зараз забезпечено ефективне ураження ворога та зниження його наступальних можливостей – завдяки створенню резерву боєприпасів для Сил оборони. Тож росіяни перейшли до тактики ураження позицій захисників України артилерією та КАБами.

“У цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів. Звичайно, все це не нові, але дуже актуальні питання, від вирішення яких напряму залежить життя наших бійців та стійкість оборони“, – зазначив Головком.

Він повідомив, що зараз ЗСУ вживають невідкладних заходів щодо вдосконалення системи управління ППО та її автоматизації, а також – поєднання з вогневими засобами Сухопутних військ та системою РЕБ.

“Заслухав кожного командира по готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника. Проблем стало помітно менше у звʼязку з підвищенням ефективності роботи всієї управлінської вертикалі. Відмічаю професійні дії нашої піхоти та десантників у боях за Вовчанськ, стійкість морських піхотинців у боях з переважаючими силами противника“, – підсумував Сирський.