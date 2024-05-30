Лікарні в Бєлгороді забиті: Ахіллес про мотоцикли й смертників з лопатами

Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону описав тактику, яку застосовують росіяни у своєму наступі на Харківщині. До позицій намагаються прориватися на мотоциклах, а окопи копають по черзі – після загибелі першої групи роботу продовжує наступна.

“Противник після того, як зазнає втрат у бойовій техніці (а Сили оборони так чи інакше вибивають ці засоби противника) вдається до затягування свого особового складу не тільки пішими групами із забезпеченням певних інтервалів дистанції, а зокрема з високоманевровими автівками. Тобто це багі, які обов’язково противник обладнує системами радіоелектронної боротьби, а також двоколісні мотоцикли. Що стосується двоколісних мотоциклів, усередині РФ, на їхніх полігонах, вони відпрацьовують тактику оперативного швидкого затягування саме користуючись із цих кросових мотоциклів, тому що на деяких відтинках мали успіх. Але так чи інакше Сили оборони навчилися протидіяти й багі – підловлювати їх, і двоколісним мотоциклам. Тому знищення противника ведеться достатньо суттєво”, – відзначив Федоренко.

За його словами, зараз загалом розмір угруповання РФ, що діє в Харківській області (не тільки на півночі, а й під Куп’янськом), оцінюють приблизно у 200 тисяч. Втрати РФ на Харківщині суттєві.

“Противник має велику кількість поранених, оскільки ті лікарні, які знаходяться на території РФ, зокрема в Бєлгороді, заповнені майже вщент. А це свідчить про те, що Сили оборони роблять якісно свою роботу. І це має дуже позитивний вплив, зокрема, й на тих, які зараз проходять строкову службу на території РФ і є одним з основних ресурсів для поповнення регулярної армії противника. Зараз у них теж починаються сумніви, чи варто підписувати контракт, чи варто йти на українську землю воювати проти України”, – сказав командир батальйону.

До таких втрат призводить не лише переміщення “без броні” мотоциклами. Але й тактика створення укріплень – користуючись зі смертників.

“Я спробую пояснити на прикладі: зайняли вони якусь лісопосадку – відразу починають копати. Сили оборони знищили першу групу – затягується наступна група, копають вже трохи глибше. До того часу, доки там повноцінно з’явиться ВОП, чи РОП надалі. Тобто, так чи інакше свої позиції, які противник зайняв, він намагається максимально облаштувати, закопати дуже швидко. Враховуючи, що противник переважає значно кількістю особового складу, застосовує приватні військові компанії, а також “Шторм Z”, у нього це виходить робити достатньо добре. Але для того є, зокрема, і високоточна зброя, масова це fpv-дрони, які можуть діставати противника з найскладніших місць. Вони можуть діставати в інших місцях, де складно спрацювати артилерією, чи будь-чим іншим”, – пояснив Федоренко.