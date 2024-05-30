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Війська РФ трохи просунулися на Харківщині, їздять на мотоциклах – ISW

Події 07:18   30.05.2024
Оксана Горун
Війська РФ трохи просунулися на Харківщині, їздять на мотоциклах – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що окупанти з РФ мають незначні просування в районі Глибокого на півночі від Харкова та Вовчанська – на північному сході.

“Російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Харкова в районі Липців на тлі наземних атак, що продовжуються, в цьому районі 29 травня. Геолоковані кадри, що опубліковані 29 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в південно-східному районі Глибокого (на північ від Липців). та Харкова). Командир українського батальйону, який діє на харківському напрямку, заявив, що російські сили збирають особовий склад біля Глибокого, використовуючи легкі транспортні засоби – такі, як мотоцикли та квадроцикли, для підтягування піхоти ближче до лінії фронту”, – поінформував Інститут вивчення війни.

Там також відзначили повідомлення Генштабу про те, що армія РФ намагалася провести наступ на село Зелене – на схід від Липців.

Є деякі просування в загарбників і на Вовчанському напрямку.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 29 травня, показують, що російські війська просувалися в межах північного сходу Стариці (на південний захід від Вовчанська і на північний схід від Харкова). Російські військові блогери стверджують, що російські війська просунулися на 350 метрів у напрямку Вовчанська і що українські війська контратакують у межах Вовчанська. Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували Синельникове (на південний захід від Вовчанська)”, – повідомили аналітики ISW.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що окупанти з РФ мають незначні просування в районі Глибокого на півночі від Харкова та Вовчанська – на північному сході".