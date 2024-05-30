Live
  • Чт 30.05.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.92

Войска РФ незначительно продвинулись на Харьковщине, ездят на мотоциклах — ISW

Происшествия 07:18   30.05.2024
Оксана Горун
Войска РФ незначительно продвинулись на Харьковщине, ездят на мотоциклах — ISW Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у оккупантов из РФ есть незначительные продвижения в районе Глубокого на севере от Харькова и Волчанска — на северо-востоке.

«Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова в районе Липцев на фоне продолжающихся наземных атак в этом районе 29 мая. Геолоцированные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в юго-восточном районе Глубокого (к северу от Липцев и Харькова). Командир украинского батальона, действующего на харьковском направлении, заявил, что российские силы собирают личный состав возле Глубокого, используя легкие транспортные средства — такие, как мотоциклы и квадроциклы, для подтягивания пехоты ближе к линии фронта», — проинформировал Институт изучения войны.

Там также отметили сообщение Генштаба о том, что армия РФ пыталась провести наступление на село Зеленое — к востоку от Липцев.

Есть некоторые продвижения у захватчиков и на Волчанском направлении.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что российские войска продвигались в пределах северо-востока Старицы (к юго-западу от Волчанска и к северо-востоку от Харькова). Российские военные блогеры утверждают, что российские войска продвинулись на 350 метров в направлении Волчанска и что украинские войска контратакуют в пределах Волчанска. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали Синельниково (к юго-западу от Волчанска)», — сообщили аналитики ISW.

Читайте также: Машовец о Харьковском направлении: риск «разбить себе бошку» для РФ растет

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости 30.05: «прилеты» по Харькову и Малой Даниловке, есть раненые
Главные новости 30.05: «прилеты» по Харькову и Малой Даниловке, есть раненые
30.05.2024, 07:57
Войска РФ незначительно продвинулись на Харьковщине, ездят на мотоциклах — ISW
Войска РФ незначительно продвинулись на Харьковщине, ездят на мотоциклах — ISW
30.05.2024, 07:18
Армия РФ ракетами ударила по пригороду Харькова (фото, видео)
Армия РФ ракетами ударила по пригороду Харькова (фото, видео)
30.05.2024, 06:55
Дождь и гроза. Какой будет погода 30 мая в Харькове и области
Дождь и гроза. Какой будет погода 30 мая в Харькове и области
29.05.2024, 19:55
Терехов сообщает об ударе по критической инфраструктуре в Харькове
Терехов сообщает об ударе по критической инфраструктуре в Харькове
30.05.2024, 02:36
По Харьковщине ночью запустили восемь ракет С-300/С-400 — Олещук
По Харьковщине ночью запустили восемь ракет С-300/С-400 — Олещук
30.05.2024, 07:53

Новости по теме:

14:19
Мусиенко оценил риски расширения наступления войск РФ на Золочев и Богодухов
07:35
ISW: Украинские силы отбили позиции в районе Лукьянцов на Харьковщине
07:18
Украинские силы отбили часть территории на севере от Харькова — ISW
07:35
ISW сообщил о войсках РФ у границ Харьковщины и Сумщины: куда могут наступать
08:04
ВСУ получили возможность для контратаки на севере Харьковщины — ISW

Вы читали новость: «Войска РФ незначительно продвинулись на Харьковщине, ездят на мотоциклах — ISW»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у оккупантов из РФ есть незначительные продвижения в районе Глубокого на севере от Харькова и Волчанска — на северо-востоке".