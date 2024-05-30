Войска РФ незначительно продвинулись на Харьковщине, ездят на мотоциклах — ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у оккупантов из РФ есть незначительные продвижения в районе Глубокого на севере от Харькова и Волчанска — на северо-востоке.
«Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова в районе Липцев на фоне продолжающихся наземных атак в этом районе 29 мая. Геолоцированные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в юго-восточном районе Глубокого (к северу от Липцев и Харькова). Командир украинского батальона, действующего на харьковском направлении, заявил, что российские силы собирают личный состав возле Глубокого, используя легкие транспортные средства — такие, как мотоциклы и квадроциклы, для подтягивания пехоты ближе к линии фронта», — проинформировал Институт изучения войны.
Там также отметили сообщение Генштаба о том, что армия РФ пыталась провести наступление на село Зеленое — к востоку от Липцев.
Есть некоторые продвижения у захватчиков и на Волчанском направлении.
«Геолоцированные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что российские войска продвигались в пределах северо-востока Старицы (к юго-западу от Волчанска и к северо-востоку от Харькова). Российские военные блогеры утверждают, что российские войска продвинулись на 350 метров в направлении Волчанска и что украинские войска контратакуют в пределах Волчанска. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали Синельниково (к юго-западу от Волчанска)», — сообщили аналитики ISW.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, волчанск, липцы, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у оккупантов из РФ есть незначительные продвижения в районе Глубокого на севере от Харькова и Волчанска — на северо-востоке".