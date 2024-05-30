Войска РФ незначительно продвинулись на Харьковщине, ездят на мотоциклах — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у оккупантов из РФ есть незначительные продвижения в районе Глубокого на севере от Харькова и Волчанска — на северо-востоке.

«Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова в районе Липцев на фоне продолжающихся наземных атак в этом районе 29 мая. Геолоцированные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в юго-восточном районе Глубокого (к северу от Липцев и Харькова). Командир украинского батальона, действующего на харьковском направлении, заявил, что российские силы собирают личный состав возле Глубокого, используя легкие транспортные средства — такие, как мотоциклы и квадроциклы, для подтягивания пехоты ближе к линии фронта», — проинформировал Институт изучения войны.

Там также отметили сообщение Генштаба о том, что армия РФ пыталась провести наступление на село Зеленое — к востоку от Липцев.

Есть некоторые продвижения у захватчиков и на Волчанском направлении.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что российские войска продвигались в пределах северо-востока Старицы (к юго-западу от Волчанска и к северо-востоку от Харькова). Российские военные блогеры утверждают, что российские войска продвинулись на 350 метров в направлении Волчанска и что украинские войска контратакуют в пределах Волчанска. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали Синельниково (к юго-западу от Волчанска)», — сообщили аналитики ISW.