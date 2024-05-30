Противник наращивает свою группировку на Харьковском направлении — Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский работал в бригадах и батальонах, которые ведут оборону на Харьковском направлении.
Об этом Главнокомандующий ВСУ сообщил на своей странице в fаcebook.
«Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья – Липцы и в районе Волчанска, путем перекидывания дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов. Однако этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны. К тому же действия врага усложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений по перекидыванию резервов на угрожающие направления», — написал Сырский.
Он отметил, что сейчас обеспечено эффективное поражение врага и снижение его наступательных возможностей — благодаря созданию резерва боеприпасов для Сил обороны. Поэтому россияне перешли к тактике поражения позиций защитников Украины артиллерией и КАБами.
«В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА — разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов. Конечно, все это не новые, но очень актуальные вопросы, от решения которых напрямую зависит жизнь наших бойцов и устойчивость обороны», — отметил Главком.
Он сообщил, что сейчас ВСУ принимают неотложные меры по усовершенствованию системы управления ПВО и ее автоматизации, а также — сочетания с огневыми средствами Сухопутных войск и системой РЭБ.
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«Заслушал каждого командира о готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам, проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника. Проблем стало заметно меньше в связи с повышением эффективности работы всей управленческой вертикали. Отмечаю профессиональные действия нашей пехоты и десантников в боях за Волчанск, стойкость морских пехотинцев в боях с превосходящими силами противника», — подытожил Сырский.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главком ВСУ Александр Сырский работал в бригадах и батальонах, которые ведут оборону на Харьковском направлении".