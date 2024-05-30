Скільки разів атакували росіяни на Харківщині станом на 14:30: дані Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку відбулося два бойові зіткнення. Одну атаку противника відбито, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:30.
Ворожі війська били п’ятьма керованими авіабомбами по Вовчанську і трьома КАБами – по Нескучному.
На Куп’янському напрямку кількість штурмових спроб окупантів зросла до трьох. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту Іванівка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 15:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося два бойові зіткнення. Одну атаку противника відбито, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:30.".