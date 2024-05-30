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Скільки разів атакували росіяни на Харківщині станом на 14:30: дані Генштабу

Суспільство 15:39   30.05.2024
Вікторія Яковенко
Скільки разів атакували росіяни на Харківщині станом на 14:30: дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося два бойові зіткнення. Одну атаку противника відбито, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:30.

Ворожі війська били п’ятьма керованими авіабомбами по Вовчанську і трьома КАБами – по Нескучному.

На Куп’янському напрямку кількість штурмових спроб окупантів зросла до трьох. Триває бойове зіткнення в районі  населеного пункту Іванівка.

Читайте також: «Цих сил недостатньо» – ЗСУ про угрупування військ РФ на Харківському напрямку

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 15:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося два бойові зіткнення. Одну атаку противника відбито, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:30.".