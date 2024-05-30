Скільки разів атакували росіяни на Харківщині станом на 14:30: дані Генштабу

На Харківському напрямку відбулося два бойові зіткнення. Одну атаку противника відбито, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:30.

Ворожі війська били п’ятьма керованими авіабомбами по Вовчанську і трьома КАБами – по Нескучному.

На Куп’янському напрямку кількість штурмових спроб окупантів зросла до трьох. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту Іванівка.