Як вибивають росіян з Вовчанська показали в МВС (відео)

У місті Вовчанськ на Харківщині тривають вуличні бої. В Міністерстві внутрішніх справ України показали відео влучної роботи українських бійців.

«Наші бійці відтісняють росіян та зачищають від загарбників метр за метром. На відео робота бійців штурмового полку «Цунамі» бригади «Лють» Гвардії Наступу», – йдеться у повідомленні.