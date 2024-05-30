Як вибивають росіян з Вовчанська показали в МВС (відео)
У місті Вовчанськ на Харківщині тривають вуличні бої. В Міністерстві внутрішніх справ України показали відео влучної роботи українських бійців.
«Наші бійці відтісняють росіян та зачищають від загарбників метр за метром. На відео робота бійців штурмового полку «Цунамі» бригади «Лють» Гвардії Наступу», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, мвд, росіяни, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Вовчанськ на Харківщині тривають вуличні бої. В Міністерстві внутрішніх справ України показали відео влучної роботи українських бійців.".