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Як вибивають росіян з Вовчанська показали в МВС (відео)

Суспільство 16:19   30.05.2024
Вікторія Яковенко
Як вибивають росіян з Вовчанська показали в МВС (відео)

У місті Вовчанськ на Харківщині тривають вуличні бої. В Міністерстві внутрішніх справ України показали відео влучної роботи українських бійців.

«Наші бійці відтісняють росіян та зачищають від загарбників метр за метром. На відео робота бійців штурмового полку «Цунамі» бригади «Лють» Гвардії Наступу», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Вовчанськ на Харківщині тривають вуличні бої. В Міністерстві внутрішніх справ України показали відео влучної роботи українських бійців.".