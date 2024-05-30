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70% Вовчанська під контролем Сил оборони – речник ОТУВ «Харків»

Суспільство 21:27   30.05.2024
Олена Нагорна
70% Вовчанська під контролем Сил оборони – речник ОТУВ «Харків»

Сили оборони контролюють 70% міста Вовчанськ Харківської області, тривають вуличні бої, повідомив в етері «УП. Live» речник оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” Юрій Повх.

Він зазначив, що українські захисники на півночі Харківщини облаштовують додаткові позиції для недопущення прориву російських військових. У районі Липців тактика ворога не змінюється.

Він намагається просуватися малими групами, закріплятися на новій території. ЗСУ цього не дають. Наведу кілька цифр. 573 вогневі завдання виконала наша артилерія. Ворог водночас завдав в бік наших позицій 17 авіаударів, 38 ударів БпЛА та 337 ударів з артилерії. Це дані за минулого добу. Відтак, ви можете оцінити інтенсивність бойових дій, що зараз кояться на цій лінії бойового зіткнення і що саме роблять ЗСУ. Логістика ворога ускладнена і доходить до того, що перекидання додаткових запасів БК, продовольства ворог біля лінії бойового зіткнення здійснює за допомогою багі та мотоциклів, аж ніяк не бронетехнікою, бо вона в досить швидкий термін знищується нашими вогневими засобами“, – розповів Повх.

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Він також констатував, що загроза для Харкова зберігається.

“У першу чергу через те, що ворог використовує абсолютно терористичні засоби впливу на нашу територію, а саме обстріли інфраструктури та цивільних об’єктів”, – додав речник ОТУВ «Харків».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 21:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони контролюють 70% міста Вовчанськ Харківської області, тривають вуличні бої".