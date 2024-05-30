У Харкові знову лунають вибухи: Мельник пише про запуски ворогом ракет
Щонайменше два вибухи пролунали в Харкові після 23:49.
Закликав харків’ян бути обережними мер Ігор Терехов.
Про запуски ворогом ракет написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Мельник, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 23:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше два вибухи пролунали в Харкові після 23:49".