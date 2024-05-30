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У Харкові знову лунають вибухи: Мельник пише про запуски ворогом ракет

Події 23:58   30.05.2024
Олена Нагорна
У Харкові знову лунають вибухи: Мельник пише про запуски ворогом ракет

Щонайменше два вибухи пролунали в Харкові після 23:49. 

Закликав харків’ян бути обережними мер Ігор Терехов.

Про запуски ворогом ракет написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Олена Нагорна
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У Харкові знову лунають вибухи: Мельник пише про запуски ворогом ракет
30.05.2024, 23:58

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 23:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше два вибухи пролунали в Харкові після 23:49".