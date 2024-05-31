В Харькове «прилет» в жилую пятиэтажку, под завалами могут быть люди — ХОВА

В Харькове продолжают греметь взрывы, россияне массировано запускают по городу ракеты.

«Оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. Под завалами могут находиться люди», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов о первом «прилете».

«Предварительно повторные прилеты туда же, куда и первые «приходы». По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Тем временем в Харькове продолжают греметь взрывы — серия продолжается по состоянию на 00:21.