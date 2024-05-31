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В Харькове «прилет» в жилую пятиэтажку, под завалами могут быть люди — ХОВА

Происшествия 00:22   31.05.2024
Оксана Горун
В Харькове «прилет» в жилую пятиэтажку, под завалами могут быть люди — ХОВА

В Харькове продолжают греметь взрывы, россияне массировано запускают по городу ракеты.

«Оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. Под завалами могут находиться люди», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов о первом «прилете».

«Предварительно повторные прилеты туда же, куда и первые «приходы». По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Тем временем в Харькове продолжают греметь взрывы — серия продолжается по состоянию на 00:21.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 00:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают греметь взрывы, россияне массировано запускают по городу ракеты".