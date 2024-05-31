У Харкові “приліт” по житловій п’ятиповерхівці, під завалами можуть бути люди

У Харкові продовжують гриміти вибухи, росіяни масовано запускають по місту ракети.

“Окупанти потрапили до п’ятиповерхового житлового будинку. Виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати люди”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов про перший “приліт”.

“Попередньо повторні прильоти туди ж, куди й перші “приходи”. За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди”, – відзначив мер Харкова Ігор Терехов.

Тим часом у Харкові продовжують гриміти вибухи – серія продовжується станом на 00:21.