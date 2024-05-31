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У Харкові “приліт” по житловій п’ятиповерхівці, під завалами можуть бути люди

Події 00:22   31.05.2024
Оксана Горун
У Харкові “приліт” по житловій п’ятиповерхівці, під завалами можуть бути люди

У Харкові продовжують гриміти вибухи, росіяни масовано запускають по місту ракети.

“Окупанти потрапили до п’ятиповерхового житлового будинку. Виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати люди”, –  повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов про перший “приліт”.

“Попередньо повторні прильоти туди ж, куди й перші “приходи”. За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди”, – відзначив мер Харкова Ігор Терехов.

Тим часом у Харкові продовжують гриміти вибухи – серія продовжується станом на 00:21.

 

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 00:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують гриміти вибухи, росіяни масовано запускають по місту ракети".