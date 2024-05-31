У Харкові “приліт” по житловій п’ятиповерхівці, під завалами можуть бути люди
У Харкові продовжують гриміти вибухи, росіяни масовано запускають по місту ракети.
“Окупанти потрапили до п’ятиповерхового житлового будинку. Виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати люди”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов про перший “приліт”.
“Попередньо повторні прильоти туди ж, куди й перші “приходи”. За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди”, – відзначив мер Харкова Ігор Терехов.
Тим часом у Харкові продовжують гриміти вибухи – серія продовжується станом на 00:21.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, прилет, сінєгубов, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 00:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують гриміти вибухи, росіяни масовано запускають по місту ракети".