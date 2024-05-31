От удара по Харькову есть погибший, среди 13 пострадавших — двое детей

Один человек погиб в результате удара по Харькову около полуночи 31 мая, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Количество пострадавших возросло до 13, среди них 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали.

Информацию о погибшем также подтверждает мэр Игорь Терехов.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что последующие удары были по той же локации. Ранее было известно о восьми пострадавших.