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По Новобаварському району Харкова випустили п’ять ракет – дані прокуратури

Події 03:04   31.05.2024
Олена Нагорна
По Новобаварському району Харкова випустили п’ять ракет – дані прокуратури

П’ять влучань ракет С-300 та С-400 зафіксували у Новобаварському районі Харкова близько опівночі, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його даними, одна ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, решта вдарила поруч.

Загалом пошкодження отримали понад 20 багатоповерхових житлових будинків та 20 автомобілів. Зруйноване приватне підприємство.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих в Новобаварському районі. Як повідомив  «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 03:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять влучань ракет С-300 та С-400 зафіксували у Новобаварському районі Харкова близько опівночі, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков".