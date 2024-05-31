Тактика подвійного удару: у Харкові – троє загиблих, поранено медика «швидкої»

Відомо вже про трьох загиблих та 16 постраждалих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова в ніч проти 31 травня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, військові РФ вдарили ракетами С-300. Як наголосив Синєгубов, усі влучання – виключно по цивільній інфраструктурі.

“Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто «швидкої». Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці“, – розповів Синєгубов.

Як повідомив «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, відомо про три місця влучання у Новобаварському районі. Це п’ятиповерхівка, магазин у триповерховій будівлі та швейний цех.

Щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучання по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці.

Нагадаємо, вибухи в Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці. Мер Харкова повідомив, що наступні удари були по тій само локації. Серед постраждалих – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили.