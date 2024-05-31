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Вновь тактика двойного удара: в Харькове — трое погибших, ранен медик «скорой»

Происшествия 02:27   31.05.2024
Елена Нагорная
Вновь тактика двойного удара: в Харькове — трое погибших, ранен медик «скорой»

Известно уже о троих погибших и 16 пострадавших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, военные РФ ударили ракетами С-300. Как отметил Синегубов, все попадания — исключительно по гражданской инфраструктуре.

«Среди раненых — медик экстренной медицинской помощи, повреждено авто „скорой“. Враг снова применил тактику двойного удара, в то время, как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители», — рассказал Синегубов.

Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, известно о трех местах попадания в Новобаварском районе. Это пятиэтажка, магазин в трехэтажном здании и швейный цех.

По меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что последующие удары были по той же локации. Среди пострадавших — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 02:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известно уже о троих погибших и 16 пострадавших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов".