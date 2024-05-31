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По Новобаварскому району Харькова выпустили пять ракет — данные прокуратуры

Происшествия 03:04   31.05.2024
Елена Нагорная
По Новобаварскому району Харькова выпустили пять ракет — данные прокуратуры

Пять попаданий ракет С-300 и С-400 зафиксировали в Новобаварском районе Харькова около полуночи, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По его данным, одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, остальные ударили рядом.

В целом повреждения получили более 20 многоэтажных жилых домов и 20 автомобилей. Разрушено частное предприятие.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Известно о троих погибших и 16 пострадавших в Новобаварском районе. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 03:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять попаданий ракет С-300 и С-400 зафиксировали в Новобаварском районе Харькова около полуночи".