По Новобаварскому району Харькова выпустили пять ракет — данные прокуратуры

Пять попаданий ракет С-300 и С-400 зафиксировали в Новобаварском районе Харькова около полуночи, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По его данным, одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, остальные ударили рядом.

В целом повреждения получили более 20 многоэтажных жилых домов и 20 автомобилей. Разрушено частное предприятие.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Известно о троих погибших и 16 пострадавших в Новобаварском районе. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара.