Ночной ракетный удар: в Харькове трое погибших и 23 пострадавших — Терехов

Мэр Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших в Харькове из-за российской ракетной атаки возросло.

«Обстрел унес жизни трех человек, количество пострадавших возросло до 23. Среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывшие на место взрыва», — проинформировал Терехов.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет.