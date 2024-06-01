У Харкові продовжують розбирати завали зруйнованого будинку: загиблих вже 9

Пошукова операція на місці удару по будинку в Новобаварському районі триває, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Станом на зараз відомо про вісьмох загиблих. Серед них три жінки 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років.

«Сьогодні зранку рятувальники знайшли тіло восьмої жертви. Вживаються заходи для ідентифікації загиблої людини. Розбір завалів ускладнений тим, що під’їзд майже повністю зруйнований», – розповів начальник відділу управління протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту облпрокуратури Дмитро Яциченко.

О 16:35 в прокуратурі повідомили, що знайшли тіло дев’ятої жертви. Тіло було знайдене між зруйнованим будинком та гаражем. Попередньо, загинула жінка.

«Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду. Вживаються заходи для ідентифікації загиблої особи», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50 30 червня. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та працівник поліції, які прибули на місце першого “прильоту”. Синєгубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Загинули вісім людей. Постраждали 25 людей.