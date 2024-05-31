Нічний удар по Харкову: у поліції повідомили подробиці щодо шістьох загиблих

Подробиці про загиблих від ударів РФ по Новобаварському району Харкова в ніч проти 31 травня розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На цей час відомо про шістьох загиблих – двох жінок і чотирьох чоловіків. Постраждали 25 мирних жителів, серед яких двоє дітей, співробітниця поліції та медик «швидкої».

“Тіла 69-річної жінки та невстановленого чоловіка знайшли ще вночі. Пошукова операція не припинялася ні на мить. Вранці був виявлений 29-річний мешканець будинку, а за кілька годин рятувальники дістали тіла 39-річної жінки та 41-річного чоловіка. Ще один чоловік 1959 року народження загинув неподалік від місця влучання другої ракети на території приватного підприємства“, – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50 30 червня. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та працівник поліції, які прибули на місце першого “прильоту”. Синєгубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Загинули шестеро людей – п’ятеро через удар по багатоповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці, повідомив голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко “Суспільне. Харків”.