Синєгубов повідомив, куди ще, крім п’ятиповерхівки, прилетіло вночі в Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: удари були за трьома локаціями. У Харкові троє загиблих та 25 поранених, ліквідація наслідків ударів ще триває.

“О 23:50 відбулися ворожі ракетні обстріли по кількох локаціях. Пʼятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з третього по п’ятий поверхи. Виникла пожежа. Загинули дві людини. Постраждали 25 осіб, з них дві дитини – хлопчик та дівчинка по 12 років. Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто “швидкої”. Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження. Ще одне влучання – у трьохповерхову адміністративну будівлю”, – написав начальник ХОВА зранку 31 травня.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”.