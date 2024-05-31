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У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)

Події 07:40   31.05.2024
Оксана Горун
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що “прильоти” ракет вночі у Харкові були за різними адресами, сталися пожежі та руйнування. Рятувальники ще працюють на місці.

“Сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову. Від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об’єкти торгівлі. За різними адресами сталися руйнації та пожежі житлових будівель, інших об’єктів цивільної інфраструктури, а також згорання хвойної підстилки соснового бору. Виникло п’ять осередків займання”, – поінформувала вранці 31 травня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Найважчі наслідки – через влучання по п’ятиповерхівці. Там повністю зруйновані конструкції з третього по п’ятий поверх одного з під’їздів. На місці виникла пожежа. Загинуло троє людей, ще не менше 24 постраждали.

ракетний удар 31 травня по Харкову

“До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 20 одиниць техніки та понад 70 осіб особового складу ДСНС. Аварійно-пошукові роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають”, – зазначили в ДСНС.

ракетний удар 31 травня по Харкову 3

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив  «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”.

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ракетний удар 31 травня по Харкову 6

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 07:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що “прильоти” ракет вночі у Харкові були за різними адресами, сталися пожежі та руйнування. Рятувальники ще працюють на місці".