В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы: 24 пострадавших (видео)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что «прилеты» ракет ночью в Харькове были по различным адресам, произошли пожары и разрушения. Спасатели еще работают на месте.

«Сегодня ночью враг нанес массированные ракетные удары по городу Харькову. В результате взрывов пострадали жилые дома, дворовые постройки, транспортные средства, частные предприятия и объекты торговли. По разным адресам произошли разрушения и пожары жилых зданий, других объектов гражданской инфраструктуры, а также сгорание хвойной подстилки соснового бора. Возникло пять очагов возгорания», — проинформировала утром 31 мая пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Наиболее тяжелые последствия — из-за попадания по пятиэтажке. Там полностью разрушены конструкции с третьего по пятый этаж одного из подъездов. На месте возник пожар. Погибли три человека, еще не менее 24 пострадали.

«К ликвидации последствий вражеского обстрела было привлечено 20 единиц техники и более 70 человек личного состава ГСЧС. Аварийно-розыскные работы на месте разрушенного жилого дома продолжаются», — отметили в ГСЧС.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета».