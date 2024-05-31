Синегубов сообщил, куда еще, кроме пятиэтажки, прилетело ночью в Харькове

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: удары были по трем локациям. В Харькове трое погибших и 25 раненых, ликвидация последствий ударов еще продолжается.

«В 23:50 произошли вражеские ракетные обстрелы по нескольким локациям. Пятиэтажный жилой дом. Частично разрушены с 3-го по 5-й этажи. Возник пожар. Погибли два человека. Пострадали 25 человек, из них два ребенка – мальчик и девочка по 12 лет. В результате повторного обстрела в 00:15 поврежден пожарный автомобиль и авто «скорой». В результате попадания ракеты в землю на территории гражданского предприятия погиб мужчина 1959 года рождения. Еще одно попадание – в трехэтажное административное здание», — проинформировал начальник ХОВА утром 31 мая.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета».