Ночной удар по Харькову: в полиции сообщили подробности о шестерых погибших

Подробности о погибших от ударов РФ по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На данный момент известно о шестерых погибших — двух женщинах и четырех мужчинах. Пострадали 25 мирных жителей, среди которых двое детей, сотрудница полиции и медик «скорой».

«Тела 69-летней женщины и неустановленного мужчины нашли еще ночью. Поисковая операция не прекращалась ни на минуту. Утром был обнаружен 29-летний житель дома, а через несколько часов спасатели достали тела 39-летней женщины и 41-летнего мужчины. Еще один мужчина 1959 года рождения погиб неподалеку от места попадания второй ракеты на территории частного предприятия», — рассказали правоохранители.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50 30 мая. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Погибли шесть человек — пятеро из-за удара по многоэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко «Суспільне. Харків».