В Харькове продолжают разбирать завалы разрушенного дома: погибших уже 9
Поисковая операция на месте удара по дому в Новобаварском районе продолжается, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По состоянию на данный момент известно о восьми погибших. Среди них три женщины 39, 68 и 86 лет и четыре мужчины в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет.
«Сегодня утром спасатели обнаружили тело восьмой жертвы. Принимаются меры по идентификации погибшего человека. Разбор завалов осложнен тем, что подъезд почти полностью разрушен», — рассказал начальник отдела управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта облпрокуратуры Дмитрий Яциченко.
В 16:35 в прокуратуре сообщили, что обнаружили тело девятой жертвы. Тело было обнаружено между разрушенным домом и гаражом. Предварительно, погибла женщина.
«Скорее всего, во время прямого попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало конструкциями разрушенного подъезда. Принимаются меры по идентификации погибшей», — отметили правоохранители.
Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50 30 мая. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Погибли девять человек. Пострадали 25 людей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, завали, люди, погибли, прокуратура, тело, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поисковая операция на месте удара по дому в Новобаварском районе продолжается, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".