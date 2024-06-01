Спасательно-поисковые работы в Новобаварском районе завершены – Терехов
В Новобаварском районе Харькова завершили спасательно-поисковые работы.
«Сегодня под завалами спасатели обнаружили фрагменты еще одного тела. В общей сложности погибших во время того террористического обстрела жилого дома восемь. Еще 26 человек пострадали», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Отметим, что в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что в результате удара по Новобаварскому району погибли девять человек.
Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50 30 мая. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 18:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе Харькова завершили спасательно-поисковые работы.".