Світло повернули після комбінованої атаки на Харківщину, 400 людей без газу
Під час комбінованого обстрілу Харківщини, що почався з 23:00 і тривав до ранку, армія РФ застосовувала тактику подвійних ударів. Про це повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Коли на місці вже працювали підрозділи ДСНС, всі наші служби, щоб ліквідувати наслідки цих ударів. Вони мали спускатися неодноразово в укриття. Останні удари ворог завдав об 11:00 по Лозівському району. Спочатку внаслідок ударів по Лозівському району було знеструмлено понад 7 тисяч абонентів, наші служби заживили всіх наших мешканців. Однак, об 11 знову удар, знову повторне знеструмлення. Наразі можемо повідомити, що енергопостачання відновлено повністю. Щодо газопостачання – відключено 400 абонентів. Плануємо впродовж доби провести ремонтні роботи і відновити газопостачання повністю, на випадок, якщо не буде повторних ударів. Тому що ризик таких ударів зберігається і зараз», – зазначив Синєгубов.
Тим часом в Харківській філії «Газмережі» поінформували, що внаслідок аварійної ситуації тимчасово призупинено розподіл газу мешканцям селища Циркуни.
«Просимо наших клієнтів зберігати спокій та самостійно перекрити крани перед газовими приладами на час проведення відновлювальних робіт», – звернулись газовики.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Читайте також: Четверо поранених на Харківщині через нічну атаку РФ – ДСНС (фото)
Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 15:33