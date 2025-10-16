Live
Четверо поранених на Харківщині через нічну атаку РФ – ДСНС (фото)

Події 11:06   16.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 16 жовтня в облуправлінні ДСНС повідомили про наслідки нічного обстрілу регіону. 

“Чотири людини постраждали внаслідок комбінованого російського удару по об’єктах інфраструктури. Через кількагодинну безперервну комбіновану ракетно-дронову атаку виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області“, – пишуть рятувальники.

Обстріл Харківщини 16. 10

Співробітники ДСНС досі намагаються ліквідувати наслідки ударів.

Обстріл Харківщини 16. 10

Нагадаємо, 16 жовтня у Харкові, починаючи з 5:30 ранку чули серію вибухів. Вони пролунали за межами міста. Повітряна тривога в місті тривала всю ніч, починаючи з 21:34. При цьому під ранок Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски ракет РФ. Проте здебільшого, за повідомленнями ПС ЗСУ, під атакою була Полтава та Полтавська область. Харківські моніторингові канали інформували про цілі в напрямку Змієва, а також Люботина, Вільшан, Андріївки та Мерефи. Крім того, в області чути звук прольоту ракет. Вранці Ізюмська МВА повідомляла про серію вибухів в Ізюмі. 

Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов розповів, що вночі регіон опинився під комбінованим обстрілом росіян. Останній удар був о 7:30 кількома ракетами, «Шахедами» по енергетичному об’єкту в Лозівському районі – понад сім тисяч абонентів наразі знаходиться без електропостачання. По області застосовані аварійні графіки відключень у зв’язку зі стабілізацією загальнонаціональної енергетичної системи, внаслідок чого приблизно 50 тисяч абонентів без електропостачання. Крім того, вночі всього ворог завдав ударів по енергетичній системі, газонафтовій інфраструктурі – 12 ракетних ударів, було 56 «Шахедів».

Тим часом у АТ “Харківобленерго” повідомили, що в Харківській області почалися аварійні відключення.

Читайте також: У Куп’янську тривають протидиверсійні операції – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
