У Куп’янську тривають протидиверсійні операції – Генштаб
Про те, що в Куп’янську СОУ виявляють, блокують та знищують ворожу піхоту, розповів Генштаб ЗСУ у зведенні за 16 жовтня.
Загалом протягом минулої доби на Харківщині було 24 бої. З них 17 – на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Ще шість – на Куп’янському. ЗСУ відбивали ворожі штурми в районі Степової Новоселівки та Петропавлівки.
“Загалом за вчора зафіксовано 184 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4 979 обстрілів, з них понад сто — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 595 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.
Втрати росіян такі:
16 Жовтня 2025 в 08:20