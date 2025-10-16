Live
  • Чт 16.10.2025
  • Харків  +4°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.53

У Куп’янську тривають протидиверсійні операції – Генштаб

Україна 08:20   16.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Куп’янську тривають протидиверсійні операції – Генштаб

Про те, що в Куп’янську СОУ виявляють, блокують та знищують ворожу піхоту, розповів Генштаб ЗСУ у зведенні за 16 жовтня. 

Загалом протягом минулої доби на Харківщині було 24 бої. З них 17 – на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Ще шість – на Куп’янському. ЗСУ відбивали ворожі штурми в районі Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Загалом за вчора зафіксовано 184 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4 979 обстрілів, з них понад сто — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 595 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян такі:

Читайте також: ISW: ЗСУ контратакують на двох напрямках на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Без світла на Харківщині понад сім тисяч абонентів – дані Синєгубова
Без світла на Харківщині понад сім тисяч абонентів – дані Синєгубова
16.10.2025, 09:04
Росія атакує ракетами: у Харкові чули вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)
Росія атакує ракетами: у Харкові чули вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)
16.10.2025, 07:10
ISW: ЗСУ контратакують на двох напрямках на Харківщині
ISW: ЗСУ контратакують на двох напрямках на Харківщині
16.10.2025, 07:19
Новини Харкова — головне 16 жовтня: вибухи в області, затримуються потяги
Новини Харкова — головне 16 жовтня: вибухи в області, затримуються потяги
16.10.2025, 09:08
Сьогодні 16 жовтня 2025: яке свято і день в історії
Сьогодні 16 жовтня 2025: яке свято і день в історії
16.10.2025, 06:00
У Харкові відключатимуть газ 16 жовтня: навіщо це потрібно
У Харкові відключатимуть газ 16 жовтня: навіщо це потрібно
15.10.2025, 17:07

Новини за темою:

15.10.2025
За добу на Харківщині було 25 боїв: де наступав ворог, повідомив Генштаб
14.10.2025
Три штурми ворога стримують ЗСУ на півночі: дані Генштабу на 16:00
14.10.2025
Скільки разів і де атакувала РФ на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
13.10.2025
Новини Харкова — головне 13 жовтня: БпЛА влетів у гуртожиток, КАБи по лікарні
13.10.2025
Про нову загрозу на Куп’янському напрямку розповів Коваленко


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Куп’янську тривають протидиверсійні операції – Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 08:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що в Куп’янську СОУ виявляють, блокують та знищують ворожу піхоту, розповів Генштаб ЗСУ у зведенні за 16 жовтня. ".