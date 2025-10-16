Live
В Купянске идут противодиверсионные операции – Генштаб

Украина 08:20   16.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
О том, что в Купянске СОУ выявляют, блокируют и уничтожают вражескую пехоту, рассказал Генштаб ВСУ в сводке за 16 октября. 

Всего в течение минувших суток на Харьковщине было 24 боя. Из них 17 – на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. Еще шесть – на Купянском. ВСУ отбивали вражеские штурмы в районе Степной Новоселовки и Петропавловки.

«Всего за вчера зафиксировано 184 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 87 авиационных ударов, сбросив 171 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 4 979 обстрелов, из них более ста — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5 595 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери россиян следующие:

Читайте также: ISW: ВСУ контратакуют на двух направлениях на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
