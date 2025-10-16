Live
ISW: ВСУ контратакуют на двух направлениях на Харьковщине

Украина 07:19   16.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Недавно враг заявил о продвижении ВС РФ в западной части Волчанска. Однако, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), эта информация не соответствует действительности.

«РФ заявила, что российские войска использовали беспилотник «Герань-2» для атаки на украинский производственный объект по производству FPV в Харьковской области», – передают в ISW.

А вот данные о том, что россияне якобы смогли продвинуться на востоке от Великого Бурлука (в районе Отрадного), оказались фейковыми. Вместе с тем, есть информация об успехах ВСУ на данном участке фронта.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают или недавно продвинулись к северу от Бологовки (восточнее Великого Бурлука) — района, в котором российские источники ранее утверждали, что ВС РФ войска сохраняют присутствие», – отметили аналитики.

На Купянском направлении ситуация осталась без изменений – оккупанты продвинуться не смогли. Однако враг сообщил, что что украинские войска контратаковали вблизи Радьковки.

«14 и 15 октября русские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Западного и в направлении Кутьковки; северо-восточнее Купянска вблизи Каменки и в направлении Колодезного; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска вблизи Песчаного и Степной Новоселовки», – уточнили в Институте изучения войны.

Читайте также: Россия атаковала ракетами: в Харькове слышали взрывы утром 16 октября

Автор: Николь Костенко-Лагутина
