ISW: ЗСУ контратакують на двох напрямках на Харківщині

Україна 07:19   16.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: ЗСУ контратакують на двох напрямках на Харківщині Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar

Нещодавно ворог заявив про просування ЗС РФ у західній частині Вовчанська. Однак, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ця інформація не відповідає дійсності.

“РФ заявила, що російські війська використали безпілотник «Герань-2» для атаки на український виробничий об’єкт з виробництва FPV у Харківській області”, – передають в ISW.

А ось дані про те, що росіяни нібито змогли просунутися на сході від Великого Бурлука (в районі Одрадного) виявилися фейковими. Водночас є інформація про успіхи ЗСУ на даній ділянці фронту.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують або нещодавно просунулися на північ від Бологівки (на схід від Великого Бурлука) — району, в якому російські джерела раніше стверджували, що ЗС РФ війська зберігають присутність”, – зазначили аналітики.

На Куп’янському напрямку ситуація залишилася без змін – окупанти не змогли просунутися. Проте ворог повідомив, що українські війська контратакували поблизу Радьківки.

“14 і 15 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Западного та у напрямку Кутьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки і в напрямку Колодязного; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та Степової Новоселівки”, – додали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Росія атакувала ракетами: у Харкові чули вибухи вранці 16 жовтня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
