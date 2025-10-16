Росія атакує ракетами: у Харкові чути вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)

У Харкові, починаючи з 5:30 ранку, 16 жовтня чули не менше двох вибухів. Ймовірно, вони пролунали за межами міста.

Доповнено о 05:59. Ще один вибух пролунав в Ізюмі, повідомила місцева МВА о 05:56 ранку.

05:47. Повітряна тривога в місті триває всю ніч, починаючи з 21:34. При цьому під ранок Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски ракет РФ.

Проте здебільшого, за повідомленнями ПС ЗСУ, під атакою Полтава та Полтавська область.

Харківські моніторингові канали інформували про цілі в напрямку Змієва, а також Люботина, Вільшан, Андріївки та Мерефи. Крім того, в області чути звук прольоту ракет.

Ізюмська МВА повідомила про серію вибухів в Ізюмі.

Інформації від ХОВА та мерії Харкова про “прильоти” в місті та області вранці наразі немає.