Росія атакує ракетами: у Харкові чути вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)
У Харкові, починаючи з 5:30 ранку, 16 жовтня чули не менше двох вибухів. Ймовірно, вони пролунали за межами міста.
Доповнено о 05:59. Ще один вибух пролунав в Ізюмі, повідомила місцева МВА о 05:56 ранку.
05:47. Повітряна тривога в місті триває всю ніч, починаючи з 21:34. При цьому під ранок Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски ракет РФ.
Проте здебільшого, за повідомленнями ПС ЗСУ, під атакою Полтава та Полтавська область.
Харківські моніторингові канали інформували про цілі в напрямку Змієва, а також Люботина, Вільшан, Андріївки та Мерефи. Крім того, в області чути звук прольоту ракет.
Ізюмська МВА повідомила про серію вибухів в Ізюмі.
Інформації від ХОВА та мерії Харкова про “прильоти” в місті та області вранці наразі немає.
Читайте також: Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, міни з БпЛА – підсумки 15 жовтня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, массированная атака, новини Харкова, ракети;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Росія атакує ракетами: у Харкові чути вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 05:59;