Россия атакует ракетами: в Харькове слышны взрывы утром 16 октября (обновлено)
В Харькове, начиная с о5:30 утра 16 октября слышали не менее двух взрывов. Вероятно, они раздались за пределами города.
Дополнено в 05:59. Еще один взрыв раздался в Изюме, сообщила местная ГВА в 05:56 утра.
05:47. Воздушная тревога в Харькове продолжается всю ночь, начиная с 21:34. При этом под утро Воздушные силы ВСУ проинформировали о пусках РФ ракет.
Однако в большей части, по сообщениям ВС ВСУ, под атакой Полтава и Полтавская область.
Харьковские мониторинговые каналы информировали о целях в направлении Змиева, а также Люботина, Ольшан, Андреевки и Мерефы. Кроме того, в области слышен звук пролета ракет.
Изюмская ГВА сообщила о серии взрывов в Изюме.
Информации от ХОВА и мэрии Харькова о «прилетах» в городе и области утром на данный момент нет.
Читайте также: Мачеху подозревают в убийстве в Харькове, мины с БпЛА — итоги 15 октября
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, массированная атака, новости Харькова, ракети;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россия атакует ракетами: в Харькове слышны взрывы утром 16 октября (обновлено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 октября 2025 в 05:59;