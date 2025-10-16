Россия атакует ракетами: в Харькове слышны взрывы утром 16 октября (обновлено)

В Харькове, начиная с о5:30 утра 16 октября слышали не менее двух взрывов. Вероятно, они раздались за пределами города.

Дополнено в 05:59. Еще один взрыв раздался в Изюме, сообщила местная ГВА в 05:56 утра.

05:47. Воздушная тревога в Харькове продолжается всю ночь, начиная с 21:34. При этом под утро Воздушные силы ВСУ проинформировали о пусках РФ ракет.

Однако в большей части, по сообщениям ВС ВСУ, под атакой Полтава и Полтавская область.

Харьковские мониторинговые каналы информировали о целях в направлении Змиева, а также Люботина, Ольшан, Андреевки и Мерефы. Кроме того, в области слышен звук пролета ракет.

Изюмская ГВА сообщила о серии взрывов в Изюме.

Информации от ХОВА и мэрии Харькова о «прилетах» в городе и области утром на данный момент нет.