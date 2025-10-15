Мачеху подозревают в убийстве в Харькове, мины с БпЛА — итоги 15 октября
Трехлетний ребенок погиб от побоев в Харькове; Изюм и Лозовая остались без света; ожидание заморозков. МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 октября.
Лозовая и Изюм частично остались без света
11 БпЛА типа «Герань-2» атаковали Харьковщину в течение суток. О налете сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. В Изюме ночью раздавались взрывы. Утром начальник ГВА Сергей Федченко сообщил, что повреждены нежилые строения и административное здание. Также в результате ударов город частично остался без электричества. Исчез свет и в Лозовской громаде. Хотя о «прилетах» на ее территории не сообщали. Мэр Лозовой Сергей Зеленский утром информировал: среди обесточенных объектов – предприятие «Лозоваяводсервис», соответственно отключилось и водоснабжение. Для его восстановления запустили альтернативные источники питания. Харьковоблэнерго предупредило о введении аварийных графиков отключений. Уже в 11:00 их отменили.
Российские БпЛА в Чугуеве разбрасывали мины
Мины разбросали российские ударные БпЛА, атаковавшие на днях Чугуев. Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Там объяснили: специалисты не смогли сразу начать восстановительные работы на энергосетях, ведь ждали разминирования. Сегодня, 15 октября, пресс-служба предприятия отчиталась: последствия обстрела ликвидировали, все потребители уже со светом. Отметим, что массированный удар беспилотниками по Чугуеву был вечером 10 октября.
Мачеху подозревают в избиении трехлетнего ребенка до смерти
Трагедия произошла в Харькове. Смертельные травмы дома получил трехлетний мальчик. «Скорую» к ребенку с ушибами и без сознания вызвала мачеха. Женщина утверждала, что пасынок упал в ванной. Мальчика забрали в больницу, но он умер, не приходя в сознание. А медики пришли к выводу, что в результате падения в ванной такие травмы он получить не мог.
Следователи опросили свидетелей и выяснили: в день трагедии соседи слышали из квартиры крики и плач. Харьковская областная прокуратура сообщила: сорокалетнюю мачеху подозревают в том, что она нанесла мальчику многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу. Мать фигурантки подтвердила, что слышала, как дочь ругала ребенка, используя нецензурную лексику. А после прозвучало несколько сильных ударов. Родная мать ребенка умерла в прошлом году, отец женился повторно и вверил уход за сыном новой жене. Сам практически круглые сутки работал в реабилитационном центре. Суд отправил подозреваемую в СИЗО без права внести залог.
Две морозные ночи ожидают в Харькове и области
В Харьковской области прогнозируют две морозные ночи. Региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что по городу и области ожидают заморозки до -3 градусов 16 и 17 октября. Это соответствует второму уровню опасности – оранжевому. При этом в выходные прогнозируют незначительное потепление.
