Жители задолжали за тепло 150 млн грн: готова ли Лозовая включать котельные
Второй по размерам город Харьковской области, Лозовая, накануне старта отопительного сезона оказался «в подвешенном состоянии» из-за долгов тепловиков за газ. Как развивается ситуация, проинформировал мэр Сергей Зеленский.
«Тепловики готовы на 100%! Теплоснабжающие предприятия Лозовской громады выполнили все плановые работы, чтобы вовремя начать отопительный сезон. Несмотря на арестованные счета, долги по зарплате и налогам, обесточенные котельные, наши специалисты сделали все, чтобы система была полностью готова к подаче тепла», — заявил Зеленский 15 октября.
Ранее именно 15 октября было датой, когда в Украине стартовал отопительный сезон. Однако в этом году далеко не везде начали топить. 10 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что первыми «согреют» объекты соцсферы, а в подключении бытовых потребителей ориентируются на 1 ноября. Впрочем, в сообщении мэра Лозовой нет никаких ориентировочных дат подключения отопления. Он отметил: есть вопросы, на которые местные коммунальщики повлиять не могут.
«Именно от этих рисков зависит, когда в больницах, школах и домах лозовчан станет тепло. Из-за невыплаченной государственной компенсации разницы тарифов тепловики имеют долги за распределение газа и электроэнергию. Пока их не погасят – свет и газ не подадут. Сейчас задолженность наших предприятий значительно меньше суммы, которую государство должно им — а это более 234 млн грн. Компенсацию разницы тарифов гарантировали тепловикам, чтобы сдержать стоимость отопления в это тяжелое для украинцев время. В течение полномасштабной войны громада уже направила более 160 млн грн в поддержку коммунальных предприятий. Спасибо налогоплательщикам и депутатам городского совета за понимание и поддержку. Однако самостоятельно выбраться из этой финансовой пропасти невозможно», — заявил Зеленский.
Он также уточнил, что лозовским тепловикам задолжало не только государство, но и население громады. Речь о немалой сумме — 150 млн грн. Мэр заверил, что проблему теплоснабжения Лозовской громады поднимают «на всех уровнях».
Напомним, Зеленский уже неоднократно заявлял о проблемах, которые могут возникнуть в Лозовой на старте отопительного сезона. 25 сентября он подчеркивал, что подготовку к зиме тормозит тот факт, что котельные отключены, а счета коммунального предприятия арестованы. Ситуация с долгами в Лозовой в отопительном сезоне 2024/2025 дошла до того, что городской голова Сергей Зеленский писал заявление об увольнении. 15 августа этого года исполнительная служба наложила арест на средства лозовского КП «Тепловодосервис» из-за задолженности перед «Нафтогазом». Когда этот вопрос в Верховной Раде подняла председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб вице-премьер-министр Алексей Кулеба заверил, что лично контактирует как с Сергеем Зеленским, так и с главой «Нафтогаза». Кулеба заявил, что «Нафтогаз» не должен блокировать счета предприятий ТКЭ, особенно на прифронтовых территориях.
